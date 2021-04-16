"Зенит" получил 4-миллионное предложение о продаже Мамманы
Фото сайт "Сочи"
"Ривер Плейт" заинтересован в приобретении центрального защитника "Зенита" Эммануэля Мамманы.
По информации Eurostavka, аргентинский клуб готов купить 25-летнего футболиста за 4 миллиона евро.
"Сине-бело-голубые", скорее всего, согласятся на продажу легионера, чей контракт истекает в 2022 году.
В текущем сезоне Маммана выступает на правах аренды за "Сочи", в его активе 1 ассист в 19 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
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|23
|48
|2
|Ривер Плейт
|23
|47
|3
|Велес Сарсфилд
|23
|39
|4
|Расинг Клуб
|23
|39
|5
|Аргентинос Хуниорс
|23
|39
|6
|Дефенса и Хустисия
|23
|36
|7
|Ланус
|23
|36
|8
|Сан Лоренцо
|23
|36
|9
|Росарио Сентраль
|23
|36
|10
|Ньюэллз Олд Бойз
|23
|35
|11
|Арсенал
|23
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
|23
|34
|13
|Эстудиантес
|23
|30
|14
|Индепендьенте
|23
|29
|15
|Атлетико Тукуман
|23
|29
|16
|Унион Санта-Фе
|23
|27
|17
|Банфилд
|23
|26
|18
|К Кордоба Сантьяго
|23
|26
|19
|Химнасия Ла-Плата
|23
|23
|20
|Патронато Парана
|23
|23
|21
|Уракан
|23
|22
|22
|Альдосиви
|23
|22
|23
|Колон
|23
|18
|24
|Годой Крус
|23
|18