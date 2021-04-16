"Зенит" получил 4-миллионное предложение о продаже Мамманы

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"Зенит" получил 4-миллионное предложение о продаже Мамманы

Фото сайт "Сочи"

"Ривер Плейт" заинтересован в приобретении центрального защитника "Зенита" Эммануэля Мамманы.

По информации Eurostavka, аргентинский клуб готов купить 25-летнего футболиста за 4 миллиона евро.

"Сине-бело-голубые", скорее всего, согласятся на продажу легионера, чей контракт истекает в 2022 году.

В текущем сезоне Маммана выступает на правах аренды за "Сочи", в его активе 1 ассист в 19 матчах.

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