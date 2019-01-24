"Зенит" получил предложение купить игрока сборной Бельгии

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"Зенит" получил предложение купить игрока сборной Бельгии

Агент бельгийского полузащитника "Монако" Юри Тилеманса предложил "Зениту" приобрести своего клиента, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, это произошло после того, как Тьерри Анри перевел хавбека в дублирующий состав. Впрочем, уже через несколько часов Анри сам был отстранен от должности наставника монегасков.

В нынешнем сезоне 21-летний Тилеманс провел за "Монако" 29 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал один голевой пас. Ориентировочная стоимость игрока составляет 18 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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