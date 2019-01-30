"Зенит" получил предложение по Ригони

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"Зенит" получил предложение по Ригони

Питерский "Зенит" получил предложение по продаже полузащитника Эмилиано Ригони, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, 25-летний аргентинец может перейти в мексиканскую "Америку" за 9 миллионов евро.

Впрочем, агент футболиста Хуан Крус Оллер исключил возможность трансфера в январе: "Сейчас это абсолютно невозможно. Никаких шансов на это нет".

Напомним, что несколько недель назад "Зенит" досрочно вернул Ригони из аренды в "Аталанте", заплатив итальянскому клубу порядка миллиона евро.

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