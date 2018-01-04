"Зенит" получил предложение по своему ключевому защитнику

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"Зенит" получил предложение по своему ключевому защитникуПитерский "Зенит" получил от турецкого "Фенербахче" предложение по своему ключевому защитнику Доменико Кришито.

Как информирует Fanatik, за 31-летнего бека "сине-бело-голубых" "канарейки" готовы заплатить 2 миллиона евро, однако российский клуб желает выручить с продажи итальянца на один миллион евро больше.

Отметим, что срок действия контракта Кришито с "Зенитом" истекает летом следующего года.

Напомним, "Зенит" сделал Ломбертсу оригинальный подарок. | soccernews.ru

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