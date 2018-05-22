"Зенит" получил в управление стадион "Санкт-Петербург"

Теги зенит санкт-петербург

"Зенит" получил в управление стадион "Санкт-Петербург"

Стадион "Санкт-Петербург" перешел в управление "Зенита", сообщает официальный сайт клуба.

Петербургский клуб заключил с администрацией города договор концессии, по условиям которого "Зенит" будет заниматься вопросами реконструкции, технического обслуживания и эксплуатации всего комплекса на Крестовском острове на срок в 49 лет.

Напомним, что стадион был введен в эксплуатацию в 2017 году. Стоимость строительства составила порядка 48 миллиардов рублей.

Не пропустите: Сарри не отказывался возглавить "Зенит". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Ювентус" побеждает, Буффон уезжает, "Наполи" ставит рекорд: Итоги сезона Серии А

"Ювентус" побеждает, Буффон уезжает, "Наполи" ставит рекорд: Итоги сезона Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов