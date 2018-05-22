"Зенит" получил в управление стадион "Санкт-Петербург"

Стадион "Санкт-Петербург" перешел в управление "Зенита", сообщает официальный сайт клуба.

Петербургский клуб заключил с администрацией города договор концессии, по условиям которого "Зенит" будет заниматься вопросами реконструкции, технического обслуживания и эксплуатации всего комплекса на Крестовском острове на срок в 49 лет.

Напомним, что стадион был введен в эксплуатацию в 2017 году. Стоимость строительства составила порядка 48 миллиардов рублей.

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