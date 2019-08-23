"Зенит" получит 17 тысяч рублей за проданную на аукционе картонную фигуру Сутормина

Накануне "Рубин" продал на аукционе картонную фигуру полузащитника "Зенита" Алексея Сутормина.

Вырученную сумму в размере 85 тысяч рублей казанцы равномерно распределят между пятью клубами, которые имеют отношение к воспитанию хавбека.

Речь идёт о ДЮСШ "Крылатское", ДЮСШ "Химки", академии "Зенита", школе "Строгино" и ФК "Волгарь". Каждый из них получит по 17 тысяч.

Таким образом, "сине-бело-голубые" отобьют треть суммы реального трансфера Сутормина, стоимость которого составила всего 50 тысяч рублей.

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