"Зенит" получит 17 тысяч рублей за проданную на аукционе картонную фигуру Сутормина
Накануне "Рубин" продал на аукционе картонную фигуру полузащитника "Зенита" Алексея Сутормина.
Вырученную сумму в размере 85 тысяч рублей казанцы равномерно распределят между пятью клубами, которые имеют отношение к воспитанию хавбека.
Речь идёт о ДЮСШ "Крылатское", ДЮСШ "Химки", академии "Зенита", школе "Строгино" и ФК "Волгарь". Каждый из них получит по 17 тысяч.
Таким образом, "сине-бело-голубые" отобьют треть суммы реального трансфера Сутормина, стоимость которого составила всего 50 тысяч рублей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|14
|2
|Локомотив Москва
|6
|13
|3
|Краснодар
|6
|13
|4
|Спартак Москва
|6
|11
|5
|Ростов
|6
|11
|6
|ЦСКА Москва
|6
|10
|7
|Рубин
|6
|10
|8
|Арсенал Тула
|6
|10
|9
|Урал
|6
|7
|10
|Уфа
|6
|7
|11
|Ахмат
|6
|7
|12
|Крылья Советов
|6
|6
|13
|Динамо Москва
|6
|5
|14
|Тамбов
|6
|4
|15
|Сочи
|6
|3
|16
|Оренбург
|6
|2