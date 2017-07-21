"Зенит" поменялся домашними матчами с "Бней Иегудой"

Питерский "Зенит" на своём официальном сайте объявил о том, что клуб договорился с соперником по третьему квалификационному раунду Лиги Европы - "Бней Иегудой" - об обмене домашними матчами.

Таким образом, 27 июля команды сыграют в Израиле, а 3 августа - в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что инициатором обмена домашними матчами выступил "Зенит", которому 6 августа предстоит принципиальный матч против московского "Спартака".

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