"Зенит" поменялся домашними матчами с "Бней Иегудой"
Питерский "Зенит" на своём официальном сайте объявил о том, что клуб договорился с соперником по третьему квалификационному раунду Лиги Европы - "Бней Иегудой" - об обмене домашними матчами.
Таким образом, 27 июля команды сыграют в Израиле, а 3 августа - в Санкт-Петербурге.
Ранее стало известно, что инициатором обмена домашними матчами выступил "Зенит", которому 6 августа предстоит принципиальный матч против московского "Спартака".
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