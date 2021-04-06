"Зенит" попал в рейтинг наиболее результативных клубов Европы
Фото: Твиттер @zenit_spb
На официальном сайте "Зенита" появилась информация о том, что известный статистический портал "WhoScored" опубликовал рейтинг самых результативных клубов 10 европейских лиг сезона-2020/2021. В список попал и питерский клуб как один из лучших по среднему количеству голов за игру в этом сезоне.
У "сине-бело-голубых" 2,3 гола в среднем за игру. По этому показателю россияне опережают "Бешикташ", "Порту", ПСЖ ( по 2,1) и "Рейнджерс" (2,2).
Такой же уровень результативности, как у питерцев, показывают "Барселона" и "Аталанта" (по 2,3).
Лидерами рейтинга стали "Манчестер Сити" (2,6), "Бавария" (2,9) и "Аякс" (3,1).
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