"Зенит" попал в топ-50 лучших европейских клубов по версии Euroclubindex

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"Зенит" попал в топ-50 лучших европейских клубов по версии Euroclubindex

Интернет-портал Euroclubindex представил обновлённый рейтинг лучших клубов Европы.

43-е место в списке занял питерский "Зенит". Это единственный представитель РПЛ в топ-50.

Далее из российских команд следуют "Краснодар" (77), "Локомотив" (82), ЦСКА (91) и "Спартак" (102).

Первая десятка рейтинга Euroclubindex выглядит следующим образом:

1. "Бавария" (Германия);

2. "Манчестер Сити" (Англия);

3. "Ливерпуль" (Англия);

4. "Барселона" (Испания);

5. "Реал" (Испания);

6. "Атлетико" (Испания);

7. ПСЖ (Франция);

8. "Ювентус" (Италия);

9. "РБ Лейпциг" (Германия);

10. "Манчестер Юнайтед" (Англия).

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