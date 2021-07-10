"Зенит" попрощался с Луневым
Фото сайт "Зенита"
Питерский "Зенит" официально объявил об уходе вратаря Андрея Лунева.
"Футбольный клуб "Зенит" благодарит Андрея Лунева за время, проведённое в Петербурге, желает удачи, новых трофеев и как можно больше сухих матчей!" - говорится в пресс-релизе "сине-бело-голубых".
29-летний голкипер выступал за "Зенит" с декабря 2016 года, сыграл 118 матчей и пропустил 100 голов.
Лунев на правах свободного агента перешел в "Байер", заключив контракт на два года.
Не пропустите: Лунев прокомментировал свой переход в "Байер". | http://soccernews.ru
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