"Зенит" попросил отпустить Кокорина на свободу

Теги зенит санкт-петербургалександр кокоринсергей фурсенко

"Зенит" попросил отпустить Кокорина на свободу

"Зенит" подал ходатайство в суд подписью президента клуба Сергея Фурсенко о мере пресечения для нападающего Александра Кокорина, сообщают российские СМИ.

По сведениям источник, клуб просит выпустить футболиста из СИЗО, где он в находится в данный момент. В то же время, вероятность удовлетворения ходатайства клуба считается крайне маленькой. Скорее всего, Кокорин останется в СИЗО.

Напомним, что 8 октября 28-летний Кокорин вместе со своими друзьями избил нескольких человек в Москве.

Ранее суд отказал Мамаеву в переводе под домашний арест. | http://soccernews.ru

 

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