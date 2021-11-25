"Зенит" поспорит с двумя клубами Серии А за Алексея Миранчука

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"Зенит" поспорит с двумя клубами Серии А за Алексея Миранчука

Фото инстаграм Алексея Миранчука

Итальянский инсайдер Даниэле Лонго утверждает, что полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук имеет три варианта продолжения карьеры.

По информации журналиста, за 26-летнего футболиста ведут борьбу "Зенит", "Дженоа" и "Торино".

Россиянин может сменить команду зимой из-за дефицита игровой практики. На клубном уровне он вообще не играет с 27 октября.

В текущем сезоне Миранчук провёл за "Аталанту" 8 матчей и сделал 2 ассиста. Его контракт с бергамцами рассчитан до 30 июня 2024 года. Рыночная стоимость игрока – 13,5 миллиона евро.

Не пропустите: В "Милане" высказались об интересе к Миранчуку. | http://soccernews.ru
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