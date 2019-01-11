"Зенит" поспорит с европейскими топ-клубами за игрока "Бенфики"
Защитник "Бенфики" Алекс Гримальдо имеет на руках предложения от пяти клубов.
Как сообщает Desporto, один из них "Зенит", который готов выложить за 23-летнего испанца 16 миллионов евро. При этом калусула игрока составляет 60 миллионов евро.
Кроме "Зенита" борьбу за Гримальдо ведут "Манчестер Юнайтед", "Наполи", "Тоттенхэм" и "Ювентус".
В нынешнем сезоне на счету воспитанника "Барселоны" четыре забитых мяча и четыре ассиста в 27 играх.
Читайте также: "Зенит" интересуется игроком "Арсенала". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Защитник "Ливерпуля" Морено может продолжить карьеру в России
-
"Реал" включился в борьбу за трансферную цель "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед"
-
"Вест Хэм" - "Арсенал": анонс и прогноз стартового матча 22 тура АПЛ
-
Один из лидеров "Баварии" не сыграет с "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов
-
"Барселона" готова расстаться с одним из лидеров команды ради возвращения Неймара
Лента новостей
-
Адвокат жены Глушакова не исключает арест футболиста
-
"Интер" нашёл замену Икарди в "Ювентусе"
-
"Ростов" объявил о расставании с экс-игроком "Зенита"
-
"Вулверхэмптон" сделал предложение по защитнику "Ювентуса"
-
Двух игроков "Барселоны" уличили в синхронной симуляции
-
Защитник "Ливерпуля" Морено может продолжить карьеру в России
-
Сборная Австралии добыла крупную победу в Кубке Азии
-
Зинченко определился со своим будущим в "Манчестер Сити"
-
Пепе назвал "Реал" кладбищем
-
Участник Кубка Азии уволил тренера по ходу турнира
-
"Реал" включился в борьбу за трансферную цель "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед"
-
"Вест Хэм" - "Арсенал": анонс и прогноз стартового матча 22 тура АПЛ
-
Джейсон Мурильо прокомментировал дебют за "Барселону"
-
"Бавария" готовит апелляцию на дисквалификацию Мюллера
-
"Зенит" поспорит с европейскими топ-клубами за игрока "Бенфики"
-
На Батшуайи появился новый претендент
-
ПСЖ сделал крупное предложение "Наполи"
-
Один из лидеров "Баварии" не сыграет с "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов
-
Агент рассказал, где Левандовски хочет продолжить карьеру
-
"Барселона" готова расстаться с одним из лидеров команды ради возвращения Неймара
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10