"Зенит" поспорит с европейскими топ-клубами за игрока "Бенфики"

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"Зенит" поспорит с европейскими топ-клубами за игрока "Бенфики"

Защитник "Бенфики" Алекс Гримальдо имеет на руках предложения от пяти клубов.

Как сообщает Desporto, один из них "Зенит", который готов выложить за 23-летнего испанца 16 миллионов евро. При этом калусула игрока составляет 60 миллионов евро.

Кроме "Зенита" борьбу за Гримальдо ведут "Манчестер Юнайтед", "Наполи", "Тоттенхэм" и "Ювентус".

В нынешнем сезоне на счету воспитанника "Барселоны" четыре забитых мяча и четыре ассиста в 27 играх.

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