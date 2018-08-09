"Зенит" потерпел свое самое крупное поражение в еврокубках за последние почти 30 лет

Питерский "Зенит", уступив сегодня со счетом 0:4 минскому "Динамо" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы, потерпел свое самое крупное поражение в еврокубках за последние почти 30 лет.

В последний раз так крупно "сине-бело-голубые" проигрывали в 1989-м году "Штутгарту". Тогда в игре Кубка УЕФА россияне были разгромлены немцами со счетом 5:0.

Матч против минского "Динамо" стал дебютным для главного тренера "Зенита" Сергея Семака в еврокубках.

Не пропустите: обзор матча "Динамо" (Минск) - "Зенит". | soccernews.ru