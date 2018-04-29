"Зенит" потерял Ивановича из-за травмы

Теги зенит санкт-петербургбранислав иванович

"Зенит" потерял Ивановича из-за травмы

Сербский защитник "Зенита" Бранислав Иванович выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в матче 28-го тура чемпионата России против ЦСКА и был заменен в середине первого тайма.

В ближайшее время серб пройдет медицинское обследование, которое и определит сроки его восстановления.

В этом сезоне 34-летний Иванович провел за "Зенит" 37 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

Не пропустите: Манчини рассказал о тактике "Зенита" на матч с ЦСКА. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Решающий матч сезона: "Локомотив" жаждет оформить чемпионство в Краснодаре

Решающий матч сезона: "Локомотив" жаждет оформить чемпионство в Краснодаре

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 27 57
2 Спартак Москва 28 53
3 ЦСКА Москва 28 52
4 Зенит Санкт-Петербург 28 50
5 Краснодар 27 47
6 Арсенал Тула 28 39
7 Уфа 27 36
8 Урал 27 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 27 34
11 Ростов 28 34
12 Динамо Москва 27 33
13 Амкар 28 31
14 Анжи 28 24
15 Тосно 28 24
16 СКА Хабаровск 27 13
Полная таблица

топ-5 тегов