"Зенит" потерял Ивановича из-за травмы

Сербский защитник "Зенита" Бранислав Иванович выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в матче 28-го тура чемпионата России против ЦСКА и был заменен в середине первого тайма.

В ближайшее время серб пройдет медицинское обследование, которое и определит сроки его восстановления.

В этом сезоне 34-летний Иванович провел за "Зенит" 37 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

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