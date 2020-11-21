"Зенит" потерял очки в гостевом матче с "Ахматом"
В рамках 15-го тура РПЛ питерский "Зенит" на выезде сыграл вничью с "Ахматом" со счётом 2:2.
"Сине-бело-голубые" дважды выходили вперёд благодаря голам Далера Кузяева и Деяна Ловрена, но грозненцы в обоих случаях отыгрались - дубль в активе Бернарда Бериши.
"Ахмат" – "Зенит" - 2:2
Голы: 0:1 – 16 Кузяев, 1:1 – 26 Бериша, 1:2 – 48 Ловрен, 2:2 – 53, пенальти Бериша.
"Ахмат": Гудиев, Нижич, Ненахов, Анхель, Харин, Швец (Исмаэл, 68), Полярус (Богосовац, 90), Тимофеев, Бериша (Садулаев, 77), Мелкадзе (Иванов, 90), Ильин (Альсултанов, 78).
"Зенит": Кержаков, Караваев (Чистяков, 46), Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков (Мостовой, 67), Барриос, Ерохин (Крапухин, 87), Кузяев, Сутормин (Малком, 79), Ловрен, Дзюба.
Удаление: Ракицкий (90).
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