"Зенит" потерял очки в матче с тульским "Арсеналом"

В рамках 16-го тура РПЛ питерский "Зенит" на выезде не сумел одолеть тульский "Арсенал".

Команды так и не смогли открыть счёт в матче - в итоге нулевая ничья.

"Арсенал Тула" – "Зенит" - 0:0

"Арсенал Тула": Шамов, Рассказов, Сокол (Хагуш, 75), Довбня, Кангва, Костадинов, Мохаммед, Пантелеев (Ковалев, 55), Ломовицкий (Громыко, 76), Джорджевич (Минаев, 82), Панченко.

"Зенит": Кержаков, Жирков (Мостовой, 75), Прохин, Чистяков, Сутормин, Кузяев, Барриос, Ерохин (Азмун, 62), Малком, Дзюба (Шамкин, 90), Дриусси (Мусаев, 75).

Набрав одно очко, "сине-бело-голубые" стали лидерами РПЛ, но у ЦСКА есть матч в запасе.

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