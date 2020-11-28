"Зенит" потерял очки в матче с тульским "Арсеналом"
В рамках 16-го тура РПЛ питерский "Зенит" на выезде не сумел одолеть тульский "Арсенал".
Команды так и не смогли открыть счёт в матче - в итоге нулевая ничья.
"Арсенал Тула" – "Зенит" - 0:0
"Арсенал Тула": Шамов, Рассказов, Сокол (Хагуш, 75), Довбня, Кангва, Костадинов, Мохаммед, Пантелеев (Ковалев, 55), Ломовицкий (Громыко, 76), Джорджевич (Минаев, 82), Панченко.
"Зенит": Кержаков, Жирков (Мостовой, 75), Прохин, Чистяков, Сутормин, Кузяев, Барриос, Ерохин (Азмун, 62), Малком, Дзюба (Шамкин, 90), Дриусси (Мусаев, 75).
Набрав одно очко, "сине-бело-голубые" стали лидерами РПЛ, но у ЦСКА есть матч в запасе.
Не пропустите: Дзюбе вернули капитанскую повязку в "Зените". | http://soccernews.ru
главное
-
Солигорский "Шахтёр" впервые с 2005 года стал чемпионом Беларуси благодаря голу на 92-й минуте
-
"Зенит" теряет Дзюбу
-
Моуринью против Лэмпарда, последний шанс Конте и еще 3 противостояния, которые стоит посмотреть на выходных
-
"Спартак" переманил в свою школу сына Аршавина
-
Два топ-клуба АПЛ поспорят за Месси
Лента новостей
-
Милевский объявил об уходе из брестского "Динамо"
-
Основной хавбек "Краснодара" травмировался в матче с "Химками"
-
"Ливерпуль" упустил победу над "Брайтоном"
-
Куман рассказал, как лучше всего почтить память Марадоны
-
В "Тамбове" назвали размер долгов по зарплатам
-
Семак прокомментировал ничью с тульским "Арсеналом"
-
Солигорский "Шахтёр" впервые с 2005 года стал чемпионом Беларуси благодаря голу на 92-й минуте
-
"Зенит" теряет Дзюбу
-
"Зенит" потерял очки в матче с тульским "Арсеналом"
-
Жирков посетовал на календарь "Зенита"
-
Клинтон Н’Жи сравнил чемпионат России с АПЛ
-
"Челси" и "Манчестер Сити" ведут борьбу за защитника "Аякса"
-
Умяров пошутил о провале российских клубов в еврокубках
-
СМИ узнали, почему Ловрен пропускает игру "Арсенал" - "Зенит"
-
"Монако" может зимой подписать бывшую трансферную цель "Спартака"
-
"Ювентус" нацелился на защитника "Шальке"
-
"Милан" подготовил конкретное предложение Товену
-
Карвахаль пропустит 4 матча "Реала"
-
Моуринью против Лэмпарда, последний шанс Конте и еще 3 противостояния, которые стоит посмотреть на выходных
-
Дзюбе вернули капитанскую повязку в "Зените"