"Зенит" потерял очки в матче с "Уралом"

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"Зенит" потерял очки в матче с "Уралом"

В рамках 8-го тура РПЛ питерский "Зенит" в гостях не сумел победить "Урал" - ничья 1:1.

"Сине-бело-голубые" открыли счёт в дебюте встречи усилиями Артёма Дзюбы, однако гол Андрея Панюкова в середине второго тайма позволил екатеринбургской команде уйти от поражения.

"Урал" – "Зенит" - 1:1

Голы: Дзюба, 4 - 0:1, Панюков, 69 - 1:1.

"Урал": Помазун, Герасимов, Страндберг, Кулаков, Золотов, Эль Кабир, Йовичич (Емельянов, 80), Мишкич, Подберезкин (Бавин, 85), Бикфалви, Панюков (Караев, 72).

"Зенит": Кержаков, Круговой (Ригони, 80), Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Мостовой (Жирков, 65), Барриос, Малком, Дзюба (Ерохин, 80), Азмун (Сутормин, 65).

Потеряв очки, "Зенит" рискует лишиться лидерства по итогам тура. "Урал" с 11-го места поднялся на 10-е.

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