"Зенит" потерял основного форварда в матче с "Динамо"

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"Зенит" потерял основного форварда в матче с "Динамо"

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный твиттер клуба.

Футболист получил ногой в голову от соперника в товарищеском матче "Динамо" (5:0). Форварду оказали помощь и сразу после этого он покинул поле.

В ближайшее время он пройдет медицинское обследование, которое и определит сроки восстановления.

В прошлом сезоне 27-летний Заболотный провел за "Зенит" 14 матчей и забил 1 гол.

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