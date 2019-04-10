"Зенит" потроллил "Спартак" по поводу концерта группы "Ленинград"

Пресс-служба "Зенита" подшутила над коллегами из "Спартака" по поводу концерта группы "Ленинград", который пройдет 14 июня на стадионе "Открытие Арена".

Изначально в твиттере "красно-белых" на фоне стадионе была размещена фотография солиста "Ленинграда" Сергея Шнурова.

"Вставили кое-что в афишу, теперь совсем красиво", - гласит твиттер "Зенита", прикрепив ту же фотографию с пририсованным к шее Шнура зенитовским шарфом.

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