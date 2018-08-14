"Зенит" повторил достижение 21-летней давности

В рамках третьего тура РПЛ "Зенит" одолел Рубин" со счётом 1:0.

Таким образом, "сине-бело-голубые" повторили своё достижение 21-летней давности.

Впервые с 1997 года "Зенит" не пропустил в трёх стартовых матчах чемпионата России.

Ранее подопечные Сергея Семака обыграли тульский "Арсенал" (1:0) и "Енисей" (2:0). | http://soccernews.ru