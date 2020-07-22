"Зенит" повторил рекорд "Спартака" 1999 года

В последнем туре текущего сезона РПЛ "Зенит" одержал победу над "Ростовом" (2:1).

Таким образом, чемпионы России набрали за этот сезон РПЛ 72 очка. Это повторение рекорда чемпионатов России, установленного "Спартаком" в 1999 году.

В сезоне РПЛ 2019/20 "Зенит" победил в 22 матчах, 6 раз сыграл вничью и два раза проиграл.

Напомним, что "Зенит" стал чемпионом второй раз кряду, а общее число чемпионств выросло до 6.

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