"Зенит" повторил рекорд "Спартака" 1999 года
В последнем туре текущего сезона РПЛ "Зенит" одержал победу над "Ростовом" (2:1).
Таким образом, чемпионы России набрали за этот сезон РПЛ 72 очка. Это повторение рекорда чемпионатов России, установленного "Спартаком" в 1999 году.
В сезоне РПЛ 2019/20 "Зенит" победил в 22 матчах, 6 раз сыграл вничью и два раза проиграл.
Напомним, что "Зенит" стал чемпионом второй раз кряду, а общее число чемпионств выросло до 6.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22