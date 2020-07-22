"Зенит" повторил рекорд "Спартака" 1999 года

Теги зенит санкт-петербургспартак москвастатистика

"Зенит" повторил рекорд "Спартака" 1999 года

В последнем туре текущего сезона РПЛ "Зенит" одержал победу над "Ростовом" (2:1).

Таким образом, чемпионы России набрали за этот сезон РПЛ 72 очка. Это повторение рекорда чемпионатов России, установленного "Спартаком" в 1999 году.

В сезоне РПЛ 2019/20 "Зенит" победил в 22 матчах, 6 раз сыграл вничью и два раза проиграл.

Напомним, что "Зенит" стал чемпионом второй раз кряду, а общее число чемпионств выросло до 6.

Читайте также: "Зенит" одержал волевую победу над "Ростовом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Вест Хэмом" и вышел на третье место АПЛ

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Вест Хэмом" и вышел на третье место АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов