"Зенит" повторил рекорд "Спартака" 26-летней давности
Фото твиттер "Зенита"
Питерский "Зенит" завершил сезон РПЛ, отличившись 76 раз в 30 турах.
Таким образом, "сине-бело-голубые" повторили рекорд результативности чемпионата России.
Ранее забить 76 голов за один розыгрыш национального первенства удавалось только московскому "Спартаку" в 1995 году.
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