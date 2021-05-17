"Зенит" повторил рекорд "Спартака" 26-летней давности

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"Зенит" повторил рекорд "Спартака" 26-летней давности

Фото твиттер "Зенита"

Питерский "Зенит" завершил сезон РПЛ, отличившись 76 раз в 30 турах.

Таким образом, "сине-бело-голубые" повторили рекорд результативности чемпионата России.

Ранее забить 76 голов за один розыгрыш национального первенства удавалось только московскому "Спартаку" в 1995 году.

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