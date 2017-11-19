"Зенит" повторил собственный антирекорд, не забивая в Премьер-лиге 384 минуты

В матче 17-го тура чемпионата России "Зенит" разгромил "Тосно" со счетом 5:0.

Питерский клуб открыл счет на 20-й минуте поединка, с пенальти отличился полузащитник Леандро Паредес.

Стоит отметить, что "Зенит" повторил свой худший результат по безголовой серии - 384 минуты без забитого мяча. Точно такой же результат клуб показал в 1997 году.

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