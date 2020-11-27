"Зенит" поздравил Александра Кержакова с 38-летием

Сегодня, 27 ноября, лучшему бомбардиру в истории сборной России, главному тренеру "Томи" Александру Кержакову исполнилось 38 лет.

Пресс-служба питерского "Зенита" поздравила с днём рождения бывшего футболиста, сыгравшего за клуб 386 матчей и забившего 162 гола.

"С днём рождения, легенда!" - говорится в публикации "сине-бело-голубых" в твиттере.

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