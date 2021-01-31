"Зенит" поздравил Алексея Миллера с днем Рождения

Петербургский "Зенит" поздравил с 59-летием председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера, который принимает ключевые решения в клубе.

"Уважаемый Алексей Борисович, мы желаем вам успехов и не сомневаемся в том, что впереди нас с вами ждут новые победы, завоевания и заветная вторая звезда на эмблеме! С праздником!" – говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter "Зенита".

"Газпром" является владельцем и генеральным спонсором "Зенита" с 2005 года. За этот период клуб из Санкт-Петербурга шесть раз становился чемпионом России, трижды завоевал Кубок России, пять раз становился обладателем Суперкубка России, а также по разу выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

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