"Зенит" поздравил Аршавина с 40-летним юбилеем
Фото инстаграм Андрея Аршавина
Питерский "Зенит" опубликовал в твиттере поздравительный пост, адресованный бывшему игроку команды Андрею Аршавину.
Сегодня, 29 мая, именитому российскому полузащитнику исполнилось 40 лет.
"Андрею Аршавину - 40! С днём рождения, легенда!" - говорится в публикации "сине-бело-голубых".
Андрею Аршавину — 40! С днем рождения, легенда! #ЛегендыЗенита pic.twitter.com/QCCv8uYXds— ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 29, 2021
Аршавин выступал за "Зенит" с 2000 по 2008 год, в 2012 году, а также с 2013 по 2015 год. Всего он провёл за клуб 352 матча во всех турнирах, в которых забил 74 гола и отдал 99 результативных передач.
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