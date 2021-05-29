"Зенит" поздравил Аршавина с 40-летним юбилеем

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"Зенит" поздравил Аршавина с 40-летним юбилеем

Фото инстаграм Андрея Аршавина

Питерский "Зенит" опубликовал в твиттере поздравительный пост, адресованный бывшему игроку команды Андрею Аршавину.

Сегодня, 29 мая, именитому российскому полузащитнику исполнилось 40 лет.

"Андрею Аршавину - 40! С днём рождения, легенда!" - говорится в публикации "сине-бело-голубых".

Аршавин выступал за "Зенит" с 2000 по 2008 год, в 2012 году, а также с 2013 по 2015 год. Всего он провёл за клуб 352 матча во всех турнирах, в которых забил 74 гола и отдал 99 результативных передач.

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