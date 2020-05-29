"Зенит" поздравил Аршавина с днём рождения
Пресс-служба питерского "Зенита" опубликовала поздравительный пост, посвящённый легенде клуба Андрею Аршавину.
Сегодня, 29 мая, известный российский футболист отмечает свой 39-й день рождения.
"С днем рождения! Happy birthday! ¡Feliz Cumpleaños!" - говорится в публикации "сине-бело-голубых" с фотографией Аршавина.
Аршавин выступал за "Зенит" с 2000 по 2008 год, в 2012 году, а также с 2013 по 2015 год. Всего он провёл за клуб 352 матча во всех турнирах, в которых забил 74 гола и отдал 99 результативных передач.
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|Урал
|22
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|Тамбов
|22
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|Оренбург
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