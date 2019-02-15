"Зенит" поздравил БДТ со 100-летним юбилеем

Теги зенит санкт-петербург

"Зенит" поздравил БДТ со 100-летним юбилеем

Пресс-служба "Зенита" записала видео в честь столетия Большого драматического театра. сине-бело-голубые опубликовали ролик в своем твиттере.

В видео снялись тренер команды Сергей Семак, экс-капитан команды Владислав Радимов, защитник Бранислав Иванович, и бывшие игроки клуба. 

"Зенит" располагается на первом месте турнирной таблицы.

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