"Зенит" поздравил БДТ со 100-летним юбилеем

Пресс-служба "Зенита" записала видео в честь столетия Большого драматического театра. сине-бело-голубые опубликовали ролик в своем твиттере.

В видео снялись тренер команды Сергей Семак, экс-капитан команды Владислав Радимов, защитник Бранислав Иванович, и бывшие игроки клуба.

БДТ — 100 лет!



Футболисты, тренеры и ветераны «Зенита» поздравляют любимый театр с юбилеем pic.twitter.com/WExg00aaJb