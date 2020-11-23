"Зенит" поздравил Даниила Медведева с победой на итоговом турнире ATP

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"Зенит" поздравил Даниила Медведева с победой на итоговом турнире ATP

Пресс-служба питерского "Зенита" отреагировала на исторический успех российского теннисиста Даниила Медведева.

Напомним, что 24-летний спортсмен выиграл итоговый турнир ATP, победив в финале австрийца Доминика Тима.

"Браво, Даниил! Поздравляем, чемпион!" - говорится в публикации "сине-бело-голубых" в твиттере.

Медведев стал вторым россиянином после Николая Давыденко, одержавшим победу в итоговом турнире ATP.

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