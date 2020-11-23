"Зенит" поздравил Даниила Медведева с победой на итоговом турнире ATP
Пресс-служба питерского "Зенита" отреагировала на исторический успех российского теннисиста Даниила Медведева.
Напомним, что 24-летний спортсмен выиграл итоговый турнир ATP, победив в финале австрийца Доминика Тима.
"Браво, Даниил! Поздравляем, чемпион!" - говорится в публикации "сине-бело-голубых" в твиттере.
Браво, Даниил! Поздравляем, чемпион! pic.twitter.com/rMCTdNPNOS— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) November 22, 2020
Медведев стал вторым россиянином после Николая Давыденко, одержавшим победу в итоговом турнире ATP.
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