"Зенит" поздравил Дюкова с избранием на пост президента РФС

"Зенит" на своем официальном сайте поздравил Александра Дюкова с избранием на новую должность.

Сегодня, 22 февраля, Дюков стал президентом Российского футбольного союза и на конференции подтвердил свой уход из петербургского клуба.

"Уважаемый Александр Валерьевич! Мы благодарим Вас за всё, что Вы сделали для "Зенита" и Петербурга, и от всей души желаем успехов в новом качестве. Удачи!", - говорится в сообщении.

Дюков пришел в "Зенит" в 2008 году. Вместе с ним сине-бело-голубые трижды становились чемпионами России, дважды выигрывали Кубок страны, трижды - Суперкубок России, а также стали обладателями Кубка и Суперкубка УЕФА.

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