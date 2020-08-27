"Зенит" поздравил Ерохина c 100-м матчем за клуб

Теги зенит санкт-петербургалександр ерохин

"Зенит" поздравил Ерохина c 100-м матчем за клуб

"Зенит" поздравил хавбека Александра Ерохина с юбилейным матчем. Встреча 5-го тура РПЛ с "Динамо" (0:1) стала для футболиста 100-й.

Ерохин играет в петербургском клубе с лета 2017 года. За три года он провел 100 матчей за "Зенита", в которых отметился 18 голами и 11 ассистами. Вместе с командой хавбек стал двукратным чемпионом России, завоевал Кубок и Суперкубок страны.

"Футбольный клуб "Зенит" поздравляет Александра Ерохина с отличным достижением и желает новых успехов вместе с сине-бело-голубыми!" - говорится на официальном сайте клуба.

Не пропустите: "Динамо" обратилось в РФС по поводу удаления Скопинцева в матче с "Зенитом"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дриусси пропустит до 6 недель из-за травмы

Дриусси пропустит до 6 недель из-за травмы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов