"Зенит" поздравил Ерохина c 100-м матчем за клуб

"Зенит" поздравил хавбека Александра Ерохина с юбилейным матчем. Встреча 5-го тура РПЛ с "Динамо" (0:1) стала для футболиста 100-й.

Ерохин играет в петербургском клубе с лета 2017 года. За три года он провел 100 матчей за "Зенита", в которых отметился 18 голами и 11 ассистами. Вместе с командой хавбек стал двукратным чемпионом России, завоевал Кубок и Суперкубок страны.

"Футбольный клуб "Зенит" поздравляет Александра Ерохина с отличным достижением и желает новых успехов вместе с сине-бело-голубыми!" - говорится на официальном сайте клуба.

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