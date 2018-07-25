"Зенит" поздравил Халка с днем рождения: видео

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"Зенит" поздравил Халка с днем рождения: видео

"Зенит" поздравил своего бывшего игрока нападающего Халка с днем рождения.

"Халку - 32! С днем рождения, легенда!" - говорится в твиттере "Зенита".

Также клуб опубликовал ролик с 15 лучшими голами Халка за "Зенит".

Напомним, что бразилец выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 годы, провел за клуб 148 матчей и набрал 143 очка по системе "гол+пас". 

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