"Зенит" поздравил Халка, выигравшего чемпионат Бразилии

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"Зенит" поздравил Халка, выигравшего чемпионат Бразилии

Фото твиттер Халка

Питерский "Зенит" опубликовал поздравительный пост, посвящённый чемпионству "Атлетико Минейро".

"Сегодня ночью бразильский клуб "Атлетико Минейро", за который играл Дуглас Сантос, а сейчас выступает Халк, впервые за 50 лет выиграл чемпионат страны!. Поздравления чемпионам", - говорится в публикации "сине-бело-голубых" в инстаграме.

Напомним, что Халк выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год, сыграл 148 матчей, забил 76 голов и сделал 60 ассистов.

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