"Зенит" поздравил китайских болельщиков с Новым годом
Питерский "Зенит" подготовил поздравительный видеоролик, посвящённый китайскому Новому году.
Поздравления на китайском языке для болельщиков из Поднебесной произнесли Сергей Семак, Артём Дзюба, Деян Ловрен и Андрей Аршавин.
Футбольный клуб «Зенит» поздравляет всех китайских болельщиков сине-бело-голубых с Новым годом!— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) February 11, 2021
泽尼特足球俱乐部祝贺全体中国球迷新年快乐 pic.twitter.com/pj4I6zAej8
"Зенит" лидирует в РПЛ по итогам 19 туров с 4-очковым отрывом от ближайшего преследователя.
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