"Зенит" поздравил китайских болельщиков с Новым годом

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"Зенит" поздравил китайских болельщиков с Новым годом

Питерский "Зенит" подготовил поздравительный видеоролик, посвящённый китайскому Новому году.

Поздравления на китайском языке для болельщиков из Поднебесной произнесли Сергей СемакАртём ДзюбаДеян Ловрен и Андрей Аршавин.

"Зенит" лидирует в РПЛ по итогам 19 туров с 4-очковым отрывом от ближайшего преследователя.

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