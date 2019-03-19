"Зенит" поздравил Кокорина с днём рождения

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"Зенит" поздравил Кокорина с днём рождения

"Зенит" поздравил с днём рождения находящегося в СИЗО нападающего Александра Кокорина.

"Александру Кокорину - 28! С днём рождения!" - говорится в публикации "сине-бело-голубых" в твиттере.

Ранее футболиста поздравила его жена Дарья Валитова.

Напомним, что в октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. 6 февраля суд продлил арест подозреваемых до 8 апреля 2019 года.

Не пропустите: Кокорин - о дне рождения в СИЗО: "Воспользуюсь разрешением на звонок семье, надеюсь, они передадут торт". | http://soccernews.ru

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