"Зенит" поздравил нападающего команды с днем рождения
"Зенит" в соцсети поздравил нападающего команды Себастьяна Дриусси с 23-летием.
Игроки петербургской команды выстроились в живой коридор, через который прошёл именинник. Кроме того, футболисты поприветствовали нового игрока Сердара Азмуна, который накануне прилетел на сбор к команде.
Тоннель для Себастьяна и Сердара pic.twitter.com/mm4E8dimKw— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 9 февраля 2019 г.
Напомним, Азмун перешел в "Зенит" из "Рубина" 1 февраля. Контракт рассчитан на 3,5 года. В нынешнем сезоне игрок участвовал в 14 матчах, в которых забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10