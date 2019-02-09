"Зенит" поздравил нападающего команды с днем рождения

"Зенит" в соцсети поздравил нападающего команды Себастьяна Дриусси с 23-летием.

Игроки петербургской команды выстроились в живой коридор, через который прошёл именинник. Кроме того, футболисты поприветствовали нового игрока Сердара Азмуна, который накануне прилетел на сбор к команде.

Тоннель для Себастьяна и Сердара pic.twitter.com/mm4E8dimKw — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 9 февраля 2019 г.

Напомним, Азмун перешел в "Зенит" из "Рубина" 1 февраля. Контракт рассчитан на 3,5 года. В нынешнем сезоне игрок участвовал в 14 матчах, в которых забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.

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