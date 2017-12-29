"Зенит" поздравил Паредеса с женитьбой



"Зенит" в официальном твиттере поздравил аргентинского полузащитника Леандро Паредеса, который вступил в брак.

"Поздравляем Леандро Паредеса с бракосочетанием. Счастья, семейного благополучия и всего наилучшего", - говорится в сообщении.

В этом сезоне 23-летний Паредес провел за "Зенит" 19 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

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