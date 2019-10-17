"Зенит" поздравил с днем рождения Виллаш-Боаша

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"Зенит" поздравил с днем рождения Виллаш-Боаша

"Зенит" в инстаграме поздравил с днем рождения экс-главного тренера команды Андре Виллаш-Боаша.

Сегодня, 17 октября, португальцу исполнился 41 год. Сине-бело-голубые в соцсети выложили снимок, на котором специалист держит в руках чемпионскую звезду.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С днём рождения, @officialandrevillasboas! Happy birthday, Mister!

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

"С днем рождения, Андре! Happy birthday, Mister!" - написал "Зенит".

Виллаш-Боаш работал в петербургском клубе с марта 2014 по май 2016 года. Вместе с ним "Зенит" выиграл РПЛ в сезоне-2014/15, а также завоевал Кубок России и Суперкубок страны.

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