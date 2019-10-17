"Зенит" поздравил с днем рождения Виллаш-Боаша
"Зенит" в инстаграме поздравил с днем рождения экс-главного тренера команды Андре Виллаш-Боаша.
Сегодня, 17 октября, португальцу исполнился 41 год. Сине-бело-голубые в соцсети выложили снимок, на котором специалист держит в руках чемпионскую звезду.
"С днем рождения, Андре! Happy birthday, Mister!" - написал "Зенит".
Виллаш-Боаш работал в петербургском клубе с марта 2014 по май 2016 года. Вместе с ним "Зенит" выиграл РПЛ в сезоне-2014/15, а также завоевал Кубок России и Суперкубок страны.
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