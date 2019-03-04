"Зенит" поздравил с юбилеем легенду клуба

Теги зенит санкт-петербургвячеслав малафеев

"Зенит" поздравил с юбилеем легенду клуба

"Зенит" поздравил с 40-летием бывшего голкипера команды Вячеслава Малафеева, который сейчас занимает пост заместителя спортивного директора клуба.

"Уважаемый Вячеслав Александрович! Мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям и желаем успехов во всех делах. С днем рождения", - говорится в сообщении "Зенита".

Малафеев всю карьеру провел в "Зените" и выступал за клуб с 1997 по 2016 годы. Всего он сыграл за клуб 442 матчах, в которых 164 раза отыграл на ноль. Малафеев является рекордсменом по сыгранным за "Зенит" минутам (39 167) и по выигранным кубкам и медалям (16).

В составе "Зенита" Малафеев четырежды становился чемпионом России, по два раза обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также по разу Кубка Премьер-лиги, Кубка и Суперкубка УЕФА.

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