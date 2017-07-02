"Зенит" поздравил сборную Германии с победой на Кубке Конфедераций



Пресс-служба "Зенита" поздравила сборную Германии с победой в Кубке Конфедераций-2017.

Напомним, что финал турнира прошел на стадионе "Санкт-Петербург". В этом матче Германия обыграла Чили со счетом 1:0.

"Поздравляем сборную Германии с первым трофеем на стадионе «Санкт-Петербург». Следующий будет наш!" – говорится в сообщении пресс-службы "Зенита".

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