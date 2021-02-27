"Зенит" поздравил Семака с юбилеем

Теги зенит санкт-петербургсергей семак

"Зенит" поздравил Семака с юбилеем

Сегодня наставник питерского "Зенита" Сергей Семак отмечает своё 45-летие.

Клуб поздравил тренера с днём рождения красочным постом в твиттере. Зацените!

Семак возглавляет "Зенит" с лета 2018 года и уже выиграл с командой 4 трофея.

В нынешнем розыгрыше РПЛ "сине-бело-голубые" лидируют, а из Кубка России и Лиги Чемпионов они уже вылетели.

Не пропустите: Быстров рассказал об угрозах со стороны фанатов после возвращения в "Зенит". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Что посмотреть на выходных? 8 матчей, которые заслуживают внимания. Главный - борьба Тухеля и Сульшера

Что посмотреть на выходных? 8 матчей, которые заслуживают внимания. Главный - борьба Тухеля и Сульшера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов