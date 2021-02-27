"Зенит" поздравил Семака с юбилеем

Сегодня наставник питерского "Зенита" Сергей Семак отмечает своё 45-летие.

Клуб поздравил тренера с днём рождения красочным постом в твиттере. Зацените!

Сергею Семаку — 45! С днем рождения, Сергей Богданович! pic.twitter.com/LNThQ65Pep — ФК «Зенит» (@zenit_spb) February 27, 2021

Семак возглавляет "Зенит" с лета 2018 года и уже выиграл с командой 4 трофея.

В нынешнем розыгрыше РПЛ "сине-бело-голубые" лидируют, а из Кубка России и Лиги Чемпионов они уже вылетели.

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