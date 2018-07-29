"Зенит" поздравил своего хавбека с днем рождения

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"Зенит" поздравил своего хавбека с днем рожденияПитерский "Зенит" поздравил своего полузащитника Олега Шатова с днем рождения.

Так, на своем официальном сайте "сине-бело-голубые" обратились к уже 28-летнему хавбеку: "Уважаемый Олег! Мы поздравляем Вас с днем рождения и желаем новых успехов вместе с "Зенитом"! С праздником!".

В "Зенит" Шатов перешел в 2013-м году. С тех пор он сыграл за клуб 155 матчей, в которых он забил 25 мячей. Вместе с командой он выиграл чемпионат, кубок и дважды Суперкубок России.

Напомним,  Бубнов поделился прогнозом на матч "Енисей" - "Зенит". | soccernews.ru

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