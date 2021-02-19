"Зенит" поздравил теннисиста Медведева с выходом в финал Australian Open

Пресс-служба "Зенита" опубликовала в твиттере поздравительный пост, адресованный Даниилу Медведеву.

Российский теннисист сегодня стал финалистом престижного турнира Australian Open, обыграв Стефаноса Циципаса.

"С победой, Даниил Медведев! И удачи в финале Australian Open", - говорится в публикации "Зенита".

В воскресенье Медведев сразится за победу в Australian Open с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

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