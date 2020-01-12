"Зенит" поздравил Витселя, который выиграл с клубом четыре трофея

Пресс-служба петербургского "Зенита" опубликовала поздравления в адрес поздравил бывшего полузащитника клуба Акселя Витселя.

"С днем рождения Аксель Витсель", - сообщается в официальном Twitter клуба.

Витсель выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 годы. В составе петербуржцев он становился чемпионом России, выиграл Кубок России и дважды — Суперкубок страны.

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