"Зенит" пожелал Файзулину скорейшего возвращения в строй

Полузащитнику "Зенита" Виктору Файзулину сегодня исполнилось 32 года.

"Виктор, мы желаем вам вернуться на поле как можно скорее и не сомневаемся, что вы еще не раз порадуете болельщиков и приведете "Зенит" к новым успехам. С праздником!" - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что Файзулин из-за травмы колена не играет с сентября 2015 года. Всего на его счету 26 мячей и 31 голевой пас в 229 матчах за клуб. Его контракт с "Зенитом" истекает этим летом.

Не пропустите: Тульские традиции питерцев: "Зенит" не прочь снова разжиться очками на поле "Арсенала". | http://soccernews.ru