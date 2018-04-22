"Зенит" пожелал Файзулину скорейшего возвращения в строй

Теги зенит санкт-петербургвиктор файзулин

"Зенит" пожелал Файзулину скорейшего возвращения в строй

Полузащитнику "Зенита" Виктору Файзулину сегодня исполнилось 32 года.

"Виктор, мы желаем вам вернуться на поле как можно скорее и не сомневаемся, что вы еще не раз порадуете болельщиков и приведете "Зенит" к новым успехам. С праздником!" - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что Файзулин из-за травмы колена не играет с сентября 2015 года. Всего на его счету 26 мячей и 31 голевой пас в 229 матчах за клуб. Его контракт с "Зенитом" истекает этим летом.

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