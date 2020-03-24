"Зенит" пожелал здоровья Астафьеву, у которого обнаружен коронавирус

Пресс-служба питерского "Зенита" отреагировала на информацию, согласно которой у бывшего полузащитника питерской команды Максима Астафьева выявлена коронавирусная инфекция.

"Футбольный клуб "Зенит" желает здоровья бывшему игроку "сине-бело-голубых" Максиму Астафьеву, у которого, по информации СМИ, была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19. Скорейшего выздоровления, Максим!" - говорится в публикации действующего чемпиона России.

Футбольный клуб «Зенит» желает здоровья бывшему игроку сине-бело-голубых Максиму Астафьеву, у которого, по информации СМИ, была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19.



Скорейшего выздоровления, Максим! pic.twitter.com/eS6A3DDIs3 — ФК «Зенит» (@zenit_spb) March 24, 2020

Астафьев выступал за "Зенит" с 2001 по 2003 год, сыграл 35 матчей, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

Сейчас хавбеку 37 лет и он является игроком "Ленинградца", выступающего в ПФЛ зона "Запад".

Не пропустите: "Мы не болеем, проспиртованы все": Дзюба высказался о коронавирусе в России. | http://soccernews.ru