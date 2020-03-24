"Зенит" пожелал здоровья Астафьеву, у которого обнаружен коронавирус
Пресс-служба питерского "Зенита" отреагировала на информацию, согласно которой у бывшего полузащитника питерской команды Максима Астафьева выявлена коронавирусная инфекция.
"Футбольный клуб "Зенит" желает здоровья бывшему игроку "сине-бело-голубых" Максиму Астафьеву, у которого, по информации СМИ, была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19. Скорейшего выздоровления, Максим!" - говорится в публикации действующего чемпиона России.
Футбольный клуб «Зенит» желает здоровья бывшему игроку сине-бело-голубых Максиму Астафьеву, у которого, по информации СМИ, была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19.— ФК «Зенит» (@zenit_spb) March 24, 2020
Скорейшего выздоровления, Максим! pic.twitter.com/eS6A3DDIs3
Астафьев выступал за "Зенит" с 2001 по 2003 год, сыграл 35 матчей, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.
Сейчас хавбеку 37 лет и он является игроком "Ленинградца", выступающего в ПФЛ зона "Запад".
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|Краснодар
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|4
|Ростов
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|5
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|7
|Арсенал Тула
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|9
|Уфа
|22
|27
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|11
|Тамбов
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|22
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