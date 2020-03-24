"Зенит" пожелал здоровья Астафьеву, у которого обнаружен коронавирус

Теги зенит санкт-петербургмаксим астафьевкоронавирус

"Зенит" пожелал здоровья Астафьеву, у которого обнаружен коронавирус

Пресс-служба питерского "Зенита" отреагировала на информацию, согласно которой у бывшего полузащитника питерской команды Максима Астафьева выявлена коронавирусная инфекция.

"Футбольный клуб "Зенит" желает здоровья бывшему игроку "сине-бело-голубых" Максиму Астафьеву, у которого, по информации СМИ, была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19. Скорейшего выздоровления, Максим!" - говорится в публикации действующего чемпиона России.

Астафьев выступал за "Зенит" с 2001 по 2003 год, сыграл 35 матчей, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

Сейчас хавбеку 37 лет и он является игроком "Ленинградца", выступающего в ПФЛ зона "Запад".

Не пропустите: "Мы не болеем, проспиртованы все": Дзюба высказался о коронавирусе в России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

У экс-игрока "Зенита" подтвердился коронавирус

У экс-игрока "Зенита" подтвердился коронавирус

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов