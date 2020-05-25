"Зенит" празднует своё 95-летие

Сегодня, 25 мая, свой юбилей отмечает футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга.

Напомним, что "сине-бело-голубым" исполнилось 95 лет.

"Сияй, свети, великий клуб! На протяжении всей своей истории "Зенит" непрерывно сиял, никогда не прерывая движения вперёд. В девяносто пятый день рождения мы хотим, чтобы наше северное сияние длилось вечно!" - говорится в публикации "Зенита" в твиттере.

Сияй, свети, великий клуб!



На протяжении всей своей истории «Зенит» непрерывно сиял, никогда не прерывая движения вперед.



В девяносто пятый день рождения мы хотим, чтобы наше северное сияние длилось вечно!#Зенит95 #СеверноеСияние95✨ pic.twitter.com/xKm4VkGDC9 — ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 25, 2020

За всю историю команда выиграла 18 трофеев, в том числе 6 чемпионских титулов и 2 еврокубка.

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