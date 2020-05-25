"Зенит" празднует своё 95-летие
Сегодня, 25 мая, свой юбилей отмечает футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга.
Напомним, что "сине-бело-голубым" исполнилось 95 лет.
"Сияй, свети, великий клуб! На протяжении всей своей истории "Зенит" непрерывно сиял, никогда не прерывая движения вперёд. В девяносто пятый день рождения мы хотим, чтобы наше северное сияние длилось вечно!" - говорится в публикации "Зенита" в твиттере.
Сияй, свети, великий клуб!— ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 25, 2020
На протяжении всей своей истории «Зенит» непрерывно сиял, никогда не прерывая движения вперед.
В девяносто пятый день рождения мы хотим, чтобы наше северное сияние длилось вечно!#Зенит95 #СеверноеСияние95✨ pic.twitter.com/xKm4VkGDC9
За всю историю команда выиграла 18 трофеев, в том числе 6 чемпионских титулов и 2 еврокубка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20