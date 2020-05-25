"Зенит" празднует своё 95-летие

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"Зенит" празднует своё 95-летие

Сегодня, 25 мая, свой юбилей отмечает футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга.

Напомним, что "сине-бело-голубым" исполнилось 95 лет.

"Сияй, свети, великий клуб! На протяжении всей своей истории "Зенит" непрерывно сиял, никогда не прерывая движения вперёд. В девяносто пятый день рождения мы хотим, чтобы наше северное сияние длилось вечно!" - говорится в публикации "Зенита" в твиттере.

За всю историю команда выиграла 18 трофеев, в том числе 6 чемпионских титулов и 2 еврокубка.

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С Юбилеем !! Зенит ЧЕМПИОН!!

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