"Зенит" предлагает 18 миллионов евро за защитника сборной Бразилии
Питерский "Зенит" интересуется защитником бразильского "Сан-Паулу" Родриго Кайо, информирует Futebol Interior.
По сведениям источника, за 23-летнего бека "сине-бело-голубые" готовы будут заплатить 18 миллионов евро. Однако ввиду того, что сам футболист в преддверии Чемпионата Мира боится потерять место в составе национальной сборной Бразилии, он вряд ли будет готов сменить команду и перебраться на другой континент.
Напомним, "Зенит" и "Краснодар" обсуждают трансфер Смолова. | soccernews.ru
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|Терек Грозный
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|Ростов
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|7
|Уфа
|30
|43
|8
|Локомотив Москва
|30
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|38
|10
|Амкар
|30
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|11
|Урал
|30
|30
|12
|Анжи
|30
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|13
|Оренбург
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|30
|14
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