"Зенит" предлагает 18 миллионов евро за защитника сборной Бразилии

Питерский "Зенит" интересуется защитником бразильского "Сан-Паулу" Родриго Кайо, информирует Futebol Interior.

По сведениям источника, за 23-летнего бека "сине-бело-голубые" готовы будут заплатить 18 миллионов евро. Однако ввиду того, что сам футболист в преддверии Чемпионата Мира боится потерять место в составе национальной сборной Бразилии, он вряд ли будет готов сменить команду и перебраться на другой континент.

Напомним, "Зенит" и "Краснодар" обсуждают трансфер Смолова. | soccernews.ru