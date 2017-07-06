"Зенит" предлагает 18 миллионов евро за защитника сборной Бразилии

Теги зенит санкт-петербургсан-паулуродриго кайо

"Зенит" предлагает 18 миллионов евро за защитника сборной БразилииПитерский "Зенит" интересуется защитником бразильского "Сан-Паулу" Родриго Кайо, информирует Futebol Interior.

По сведениям источника, за 23-летнего бека "сине-бело-голубые" готовы будут заплатить 18 миллионов евро. Однако ввиду того, что сам футболист в преддверии Чемпионата Мира боится потерять место в составе национальной сборной Бразилии, он вряд ли будет готов сменить команду и перебраться на другой континент.

Напомним, "Зенит" и "Краснодар" обсуждают трансфер Смолова. | soccernews.ru

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