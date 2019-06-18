"Зенит" предлагал игроку "Рубина" Сорокину зарплату 35 миллионов рублей в год

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"Зенит" предлагал игроку "Рубина" Сорокину зарплату 35 миллионов рублей в год

"Зенит" предлагал защитнику "Рубина" Егору Сорокину перейти в петербургский клуб с зарплатой в 35 миллионов рублей в год. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

О том, что чемпион России интересуется 23-летним игроком, сообщил сам Сорокин. От трансфера он отказался и остался выступать за казанских клуб. Его контракт с "Рубином" рассчитан до лета 2021 года

В минувшем сезоне он участвовал в 27 матчах в РПЛ, забив 6 голов.

Ранее сообщалось, что защитник может продолжить карьеру в "Локомотиве".

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