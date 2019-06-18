"Зенит" предлагал игроку "Рубина" Сорокину зарплату 35 миллионов рублей в год
"Зенит" предлагал защитнику "Рубина" Егору Сорокину перейти в петербургский клуб с зарплатой в 35 миллионов рублей в год. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".
О том, что чемпион России интересуется 23-летним игроком, сообщил сам Сорокин. От трансфера он отказался и остался выступать за казанских клуб. Его контракт с "Рубином" рассчитан до лета 2021 года
В минувшем сезоне он участвовал в 27 матчах в РПЛ, забив 6 голов.
Ранее сообщалось, что защитник может продолжить карьеру в "Локомотиве".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20